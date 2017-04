Cocu ziet transfer naar Spanje zitten: "Zou geweldig zijn"

Phillip Cocu beleeft met PSV momenteel een teleurstellend seizoen. De club strandde in de groepsfase van de Champions League en moet hoogstwaarschijnlijk genoegen nemen met de derde plaats in de Eredivisie. Een trainerswissel zou dan ook niet gek zijn en Cocu geeft toe te dromen van een dienstverband bij een andere oud-werkgever.



In gesprek met het radiostation Carrusel zegt de PSV-trainer: "Het zou geweldig zijn om op een dag aan de slag te gaan bij Barcelona. Je weet het nooit", Hij geeft wel toe dat een dergelijke transfer op het moment nog onrealistisch is. "Het wordt moeilijk om een goede opvolger van Luis Enrique te vinden. Hij heeft het goed gedaan. Of ik het zie zitten? Misschien, ooit. Maar het komende jaar lijkt me stug."



Momenteel speelt FC Barcelona een wedstrijd tegen Osasuna. Daar is Cocu samen met zijn zoon aanwezig als toeschouwer.



📾 | Former Barcelona player Cocu watching the game with his son. New coach? pic.twitter.com/iCJhyvTHZ0 — BarçaSpiral (@BarcaSpiral) 26 april 2017