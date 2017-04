'Ibrahimovic tekent binnen twee weken zijn nieuwe contract'

Zlatan Ibrahimovic blijft de gemoederen bezighouden omwille van zijn aflopende contract bij Manchester United. Recente berichten wezen op een avontuur in de Major League Soccer, maar op dit moment lijkt de Zweed toch te opteren voor een contractverlenging.



Ibrahimovic tekende vorig jaar een éénjarige verbintenis bij United. De 35-jarige aanvaller is in korte tijd uitgegroeid tot spelbepalende pion en de clubleiding wil hem daarom maar al te graag verleiden tot een langer verblijf. En dat lijkt te lukken, zo meldt Tuttomercatoweb.



De oud-Ajacied zou al hebben gesproken met het Amerikaanse LA Galaxy, maar volgens de laatste berichten tekent hij binnen twee weken een nieuw contract. Dit seizoen maakte Ibrahimovic al 28 doelpunten voor Manchester United en dan te bedenken dat hij niet eens alles speelde.