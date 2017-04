Bundesliga-ster stoot Pogba van de troon als 'duurste transfer'

Met zijn transfer van Juventus naar Manchester United werd Paul Pogba de duurste voetballer ooit. De Engelsen betaalden afgelopen zomer maar liefst 105 miljoen euro voor hun ex-speler. Volgens experten zal dit 'record' echter heel snel sneuvelen.



Voetbalexperten hebben namelijk een realistische transferprijs op het hoofd van Pierre-Emerick Aubameyang geplakt. De Gabonees moet tussen de 110 en 120 miljoen euro kosten. Ze zien hem dan ook niet voor minder vertrekken.



Aubameyang zit ondertussen alweer aan 25 goals in 25 matchen in de Bundesliga. Het lijkt wel of niemand de ster van Borussia Dortmund kan afstoppen. Bijna elke grote club in Europa aast dan ook op Aubameyang.



Voorlopig lijken Real Madrid en Manchester United in pole-position te liggen om hem aan te trekken én het bedrag op tafel te kunnen leggen. Maar met Aubameyang weet je nooit. In het verleden heeft hij ook al bewezen dat niet altijd voor het geld of de faam kiest. Zo weigerde hij bijvoorbeeld de Franse nationale ploeg en koos voor het land van zijn vader: Gabon.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.