'FC Utrecht verkoopt AZ 'nee' en wil contract juist openbreken'

FC Utrecht gaat na hoofdtrainer Erik ten Hag en oudgediende Mark van der Maarel opnieuw een contractverlenging aan. Ditmaal is het vizier gericht op Giovanni Troupée.



In het elftal van Ten Hag is de pas achttienjarige rechtsback bezig aan een stormachtige ontwikkeling. Zijn huidige verbintenis loopt medio 2018 af, maar de Domstedelingen gaan volgens het Algemeen Dagblad snel proberen om zijn verbintenis open te breken.



Troupée staat momenteel op achttien wedstrijden, twee doelpunten en twee assists. Overigens meldt het dagblad dat AZ hem 'hoog op het wensenlijstje' heeft geplaatst. Echter, in de Utrecht werd de concurrent duidelijk gemaakt dat een transfer van de jeugdinternational onbespreekbaar is.



De geboren Amsterdammer is afkomstig uit de voetbalacademie van FC Utrecht.