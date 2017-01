'Gudelj-transfer zorgt voor gejuich bij NAC Breda'

Nemanja Gudelj heeft zijn oud-werkgever NAC Breda een goede dienst bewezen. De middenvelder verruilt Ajax voor het Chinese Tianjin Teda, dat naar verluidt vijfenhalf miljoen euro zal overmaken naar Amsterdam als compensatie.



Gudelj kwam in 2001 terecht in de jeugdopleiding van NAC Breda, waar hij in 2013 als gelouterde kracht afscheid nam. Via AZ en Ajax is de middenvelder nu dus doorverkocht aan de Chinezen. Ook zijn eerste profclub mag op basis van de reglementen meedelen in de transfersom.



Volgens Omroep Brabant strijkt NAC Breda bijna drie ton op als vergoeding. Gudelj kwam bij Ajax al enige tijd niet meer aan spelen toe door een conflict. De middenvelder weigerde plaats te nemen op de reservebank vanwege mentale problemen.