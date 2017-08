Eenjarig contract voor Huntelaar: 'Wil misschien nog wat anders'

Ajax haalde Klaas-Jan Huntelaar deze zomer al vroeg terug naar Amsterdam. De spits sprak met Peter Bosz, maar heeft nu Marcel Keizer als trainer. Een probleem heeft hij daar niet mee.



"Ik ben afgegaan op Ajax, niet op de trainer", vertelt de spits tegenover het sportmanagementbureau Soccer Vision. "Ik heb een gesprek gehad met Bosz. Als trainer sprak hij me zeker aan. Hij speelde vorig seizoen mooi en leuk aanvallend voetbal."



Huntelaar had meerdere opties. "China was al een paar keer eerder voorbij gekomen. Ik had daar geen trek in, net zo min als Amerika. Ook de familie zat daar niet op te wachten. Sinds mijn komst bij Schalke wonen we prima in de Achterhoek."



Huntelaar tekende een contract voor één seizoen in Amsterdam, de aanvaller wil alle opties openhouden. 'Ik wil uiteindelijk niet dat ik langer zou vastliggen, terwijl je misschien wat anders wilt. Daarom kijken we het eerst een jaar aan. Nogmaals, er komen genoeg wedstrijden. Maar het moet ook allemaal nog blijken."