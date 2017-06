Bruggink wijst aan: "De meest opvallende transfer tot nu toe"

Arnold Bruggink baalt van het feit dat ook deze zomer weer de nodige smaakmakers de Eredivisie verlaten voor een avontuur in het buitenland.



"Onze Eredivisie verliest de ene na de andere aantrekkelijke speler: Sébastien Haller, Ricky van Wolfswinkel, Eljero Elia, Héctor Moreno en recent Davy Klaassen naar Engeland", schrijft de oud-international in zijn column in Voetbal International. "En wat te denken van Hoogma naar Hoffenheim? Dat is voor mij de meest opvallende transfer tot nu toe. Klaassen heeft tenminste nog zes jaar in Ajax 1 gevoetbald en is drie keer kampioen geworden. Hoogma is echter nog maar negentien jaar en heeft precies één seizoen in de Eredivisie gespeeld ."



Bruggink stelt dat het voor Nederlandse clubs steeds lastiger wordt om goede, betaalbare spelers te halen. "Je krijgt situaties als met David Neres. Een Braziliaans talent dat net acht wedstrijden voor São Paulo had gespeeld, maar voor wie Ajax eind januari grif twaalf miljoen euro betaalde. Ajax liet zich leiden door de angst te laat te komen, want nog geen half jaar later gaf Marc Overmars al toe dat de club voor Neres te veel heeft betaald."