Brands verklaart bizar lage transfersom Moreno

Fans van PSV hebben niet al te gelukkig gereageerd op het nieuws dat Héctor Moreno is vertrokken naar AS Roma. Vooral de relatief lage transfersom heeft ervoor gezorgd dat fans furieus zijn. Zes miljoen euro voor de mandekker vinden ze toch echt te weinig. Technisch directeur Marcel Brands verschaft uitleg in gesprek met De Telegraaf.



"Hector is destijds voor 3,5 miljoen euro naar ons gekomen. Hij wordt bijna dertig en is naar PSV gekomen voor Champions League-voetbal. Met destijds ook de afspraak, dat als er zich nog een heel mooie kans voor hem zou voordoen, wij hem niet ten koste van alles zouden blokkeren", vertelde Brands.



"Aan die afspraak heeft PSV zich gehouden. Daarom komen dit soort spelers ook naar PSV", aldus het relaas van de technisch directeur over de transfersom van de Mexicaan.