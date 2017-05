'Lens laat voorkeur voor transfer weten'

Vleugelspits Jeremain Lens is officieel nog eigendom van het Engelse Sunderland, maar het ziet er niet naar uit dat de Nederlander ooit nog voor de Black Cats in actie zal komen. Een transfer is vele malen meer voor de hand liggend en in de afgelopen dagen werd Feyenoord aan de toekomst van de Oranje-speler gelinkt.



De Turkse media melden op vrijdagmorgen echter dat de aanvaller zelf al in onderhandeling is met het Turkse Besiktas. In het afgelopen seizoen speelde Lens op huurbasis voor Fenerbahçe en zijn tijd in Istanbul is dusdanig goed bevallen dat hij hoopt dat hij in Turkije actief kan blijven. Daarbij zou ook spelen dat Besiktas gewoonweg vele malen meer kan betalen dan een club als Feyenoord, waar het salarisplafond relatief laag ligt voor een speler als Lens, die volgens de laatste berichten zelf heeft laten weten dat hij Besiktas op nummer één heeft staan.



Het is algemeen bekend dat Besiktas de Nederlander graag wil overnemen van Sunderland, maar naar verluidt gaan de Turken liever voor een huurtransfer, waar de Premier League-club Lens liever definitief van de hand willen doen. Dat is vooralsnog een grote sta-in-de-weg wat betreft de transferonderhandelingen.