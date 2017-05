'Sensationele transfer zal Man Utd meer dan 180 miljoen kosten'

Manchester United is er opnieuw niet in geslaagd om een rol van betekenis te spelen in de Premier League en dat zorgt ervoor dat er wellicht komende zomer opnieuw stevig geïnvesteerd wordt op Old Trafford. De club wil enkele grote namen binnenhalen en de absolute prioriteit lijkt al enkele maanden Antoine Griezmann te zijn.



Maar voor de komst van de aanvaller van Atletico Madrid zal United wel héél diep in de buidel moeten tasten. De Fransman moet minstens 90 miljoen euro kosten - dat is de afkoopclausule in zijn contract. Maar daarnaast zou Griezmann ook de bestbetaalde speler in de Premier League willen worden.



Volgens Daily Mail eist Griezmann een vijfjarig contract met een weekloon van zo'n 350.000 euro. Dat betekent dat bovenop de transfersom Man Utd ook nog eens over een periode van vijf jaar zo'n 90 miljoen kwijt zal zijn aan zijn salaris. Alles samen zal Griezmann de Engelse grootmacht dus meer dan 180 miljoen kosten.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

