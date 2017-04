'Van Persie staat voor zeer verrassende transfer'

Robin van Persie lijkt nog weleens een heel mooie stap te kunnen gaan zetten in zijn carrière. Alhoewel Feyenoord-fans diep in hun hart wellicht nog altijd hopen dat de spits ooit terugkeert in Rotterdam, heeft Patrick Kluivert een heel ander plan voor ogen.



L'Equipe weet te melden dat Van Persie een van de kandidaten is om de spitspositie van Paris Saint-Germain binnenkort op te vullen. Sterker nog, de aanvaller wordt zelfs gezien als een zeer belangrijke kandidaat. Het zou er komende zomer van moeten komen.



Kluivert, de technisch directeur van PSG, zou al contact hebben gezocht met de Nederlands international. Of het ook daadwerkelijk tot een overgang gaat komen, is afwachten.