Oud-speler haalt uit naar Vitesse: "Geen contract bij Chelsea, dus overgeslagen"

De samenwerking tussen Chelsea en Vitesse is zeker geen geheim, maar volgens een oud-speler van de club ging het soms net iets te ver. Abiola Dauda stond drie seizoenen onder contract in Arnhem en de collaboratie met de Engelse club was volgens de Nigeriaan een mogelijke verklaring voor zijn gebrek aan speeltijd.



"Ik heb geen idee wat er gebeurd is", haalt de spits terug in gesprek met Contra. "Opeens zat ik niet meer in het team. De relatie tussen Vitesse en Chelsea heeft er misschien iets mee te maken." Inmiddels speelt hij bij het Griekse Atromitos FC.



"Vaak komen er spelers van die club naar Arnhem omdat ze minuten moeten maken", verklaart Dauda. "Ik had geen contract bij Chelsea, dus ik werd overgeslagen. Ik heb wel aangegeven dat ik ongelukkig was op de bank, maar dan nog kwam iemand over van Chelsea."