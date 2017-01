Koeman heeft boodschap over Memphis-transfer

Buitenspeler Memphis Depay van Manchester United wordt in verband gebracht met teams als AC Milan, OGC Nice, Spartak Moskou, FC Porto en ook het Engelse Everton. Het begint er echter meer en meer op te lijken dat de coach van de Toffees Ronald Koeman het oneens is met het bestuur op Goodison Park.



Het is bekend dat de Red Devils hun vleugelspits alleen willen verkopen, een verhuur is compleet out of the question. Daarbij vraagt men op Old Trafford zo'n twintig miljoen euro voor Memphis en dat vinden de beleidsbepalers van Everton wat te veel geld voor een speler die eigenlijk zo goed als mislukt is in de Premier League.



Koeman zou achter de schermen aangegeven hebben dat hij vindt dat Everton deze transfersom juist wel op tafel moeten leggen. Op zaterdag werden de Toffees uitgeschakeld in de FA Cup door Leicester City en vertelde de Groningse oefenmeester: "Het bestuur moet zijn ogen eens openen. Zo kan het niet langer. Er zijn versterkingen nodig en dat is vandaag duidelijk geworden. Lookman (werd eerder gekocht, red.)? Een jeugdspeler is niet genoeg!" Everton is overigens ook bezig met United-middenvelder Morgan Schneiderlin, die vooralsnog eveneens te duur is.