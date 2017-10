'Real Madrid heeft oplossing voor probleem Odegaard: transfer'

De Noorse middenvelder Martin Ödegaard speelde in het afgelopen seizoen helemaal niet zo goed bij sc Heerenveen, maar deze voetbaljaargang lijkt het erop dat hij helemaal tot bloei is gekomen in het Abe Lenstra Stadion. Dat weet ook de technische leiding van zijn eigenlijke werkgever Real Madrid, die zich zorgen maakt.



De jeugdinternational van Noorwegen heeft namelijk ambities en zou bij de clubleiding van De Koninklijke hebben aangegeven dat hij in het seizoen 2018-2019 een kans wil krijgen bij de hoofdmacht in het Estadio Santiago Bernabéu. Coach Zinedine Zidane en co zitten echter een beetje met de wens van Ödegaard in hun maag, omdat er in Madrid niet echt plek is om te groeien.



Gaat het Noorse talent in het aankomende seizoen daadwerkelijk weer deel uitmaken van de selectie van De Koninklijke, dan wordt hij waarschijnlijk wisselspeler of dient hij plaats te nemen op de tribune. En dat zou weer niet wenselijk zijn voor de ontwikkeling van Ödegaard. Bij Real heeft men vertrouwen in de 18-jarige middenvelder, maar weten ze niet echt wat ze precies met de speler aanmoeten.



Real Madrid lijkt inmiddels een oplossing te hebben gevonden voor het hierboven beschreven probleem rond Martin Ödegaard. De Noor zal namelijk niet gelijk terugkeren bij De Koninklijke na dit seizoen, maar eerst nog voor twee seizoenen verhuurd worden aan Valencia CF. Als hij in de Sinaasappelstad óók weet te overtuigen, komt hij in aanmerking voor een kans bij Real. Dat schrijft El Gol althans.





