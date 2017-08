'Ajax-transfer aanstaande na afwezigheid bij PSV-beul'

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is Mateo Barac nog altijd niet gecontracteerd door Ajax. Toch hangt zijn overstap van NK Osijek naar de Amsterdammers nog altijd in de lucht.



FOX Sports-presentator Kees Jansma maakte maandagavond in het praatprogramma Natafelen bekend dat Barac ontbreekt in de wedstrijdselectie van NK Osijek tegen Rijeka. Dat wijst opnieuw op een aanstaande overgang naar Ajax. Het is echter nog onduidelijk wanneer de beoogde afronding daar is.



Ajax zou afgelopen zaterdag een akkoord hebben gesloten met NK Osijek, dat onlangs PSV versloeg in de voorrondes van de Europa League. Ook de verdediger zelf zou inmiddels hebben ingestemd met een transfer naar de Eredivisie. Zijn komst lijkt dan ook een kwestie van tijd.