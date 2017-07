'Ajax gaat strijd aan: interesse in Argentijn blijft'

Ajax leek de belangstelling voor Cristian Pavón op een lager pitje te hebben gezet, maar niets is minder waar als we de geruchten mogen geloven. De Amsterdammers zouden nog altijd in de race zijn voor diens handtekening.



Begin 2017 werd Pavón al in verband gebracht met Ajax. De buitenspeler zou in die periode al zijn gepolst, maar toen bleef hij de Argentijnse topclub Boca Juniors nog trouw. Toch lijkt de belangstelling niet in de ijskast te zijn geplaatst.



Ajax is overigens niet de enige club die Pavón concreet in de gaten houdt. Volgens journalist Manu Martin van Deportea hebben ook het Russische Zenit Sint-Petersburg en de Franse kampioen AS Monaco belangstelling voor de 21-jarige aanvaller.