Ontwikkeling in transfersoap rond Ajax en Barcelona-speler

Het is algemeen bekend dat Ajax nog wel het een en ander nodig heeft op de transfermarkt. Zo is directeur spelerszaken Marc Overmars nog altijd van zins om een goede buitenspeler naar de Johan Cruijff ArenA te halen. De geruchten rond een bod op Munir El Haddadi worden nu wel heel serieus.



Eerder repten de Marokkaanse media al van een megabod van de Amsterdammers op deze vleugelspits, maar nu worden ze gevolgd door het Catalaanse dagblad Sport, dat doorgaans over betrouwbare informatie beschikt met betrekking tot de spelers van Barça. De krant schrijft dat Ajax daadwerkelijk 14 miljoen euro geboden heeft voor de diensten van El Haddadi.



De buitenspeler speelde in het afgelopen seizoen op huurbasis bij Valencia, maar dat wilde niet gebruikmaken van zijn optie tot koop, vanwege de financiële situatie in de sinaasappelstad. Vervolgens werd hij vooral in verband gebracht met Zenit Sint-Petersburg, maar daar had de voetballer zelf geen zin in. Nu is Ajax dus bezig met El Haddadi en het lijkt er steeds meer op dat de vleugelspits misschien echt de overtap gaat maken naar de Eredivisie.



Update 14:42 uur

Munir El Haddadi gaat deze zomer niet naar Ajax verkassen. Volgens het Spaanse medium Sport heeft FC Barcelona een bod van 14 miljoen euro afgewezen, en bovendien zou de aanvaller zelf een grotere competitie dan de Eredivisie prefereren.



Ook clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf ziet een transfer niet gebeuren.





Nee, die komt (vooralsnog en denk helemaal) niet https://t.co/qJdyoxmg2v — Mike Verweij (@MikeVerweij) 16 juli 2017