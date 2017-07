'Duizelingwekkende afkoopsom in nieuw Messi-contract'

Lionel Messi gaat binnenkort dan toch écht zijn contract bij FC Barcelona verlengen. De Spaanse media weten het op woensdagochtend na maandenlange onderhandelingen zeker. De Argentijnse sterspeler zal na zijn vakantie een nieuwe verbintenis tot medio 2021 tekenen, met een optie op een extra jaar.



Volgens Spaanse media gaat Messi 22 miljoen euro per jaar verdienen, waarmee hij de best betaalde speler van Europa wordt. In de verbintenis is een vaste transfersom van liefst 300 miljoen euro opgenomen. Een dergelijke vertrekclausule is verplicht in Spanje.



Afgelopen seizoen verlengde Barcelona de contracten van Luis Suarez (30) en Neymar (25) al tot en met de zomer van 2021. De Spaanse topclub heeft daardoor nog jarenlang de beschikking over de gevreesde aanvalslinie.