OFFICIEEL: Chelsea doet Ajax pijn met transfer

Het was al even bekend dat Daishawn Redan niet door zou gaan bij Ajax. In maart maakten de Amsterdammers bekend dat ze er niet uitkwamen met de vertegenwoordiging van de jonge aanvaller. Nu heeft die laatste een nieuwe club gevonden: Chelsea maakt bekend in zee te gaan met het Nederlandse talent.



Manchester United, RB Leipzig en Manchester City werden allemaal in verband gebracht met Redan, maar die heeft nu dus gekozen voor een vervolg van zijn carrière op Stamford Bridge. De Blues hebben nog geen details naar buiten gebracht over de ondertekening van de jonge aanvaller.



Hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali liet eerder over het naderende vertrek van Redan weten: "Wij hebben een traject voor hem uitgestippeld en er is uitvoerig gesproken met hemzelf en zijn management. Dat er dan op het allerlaatste moment niet thuis wordt gegeven is bijzonder spijtig, kennelijk hebben zij hun zinnen ergens anders op gezet. We hebben er alles aan gedaan om een groot talent als Daishawn voor de club te behouden maar op een gegeven moment houdt het op. Wij wensen hem het allerbeste met het vervolg van zijn carrière."



Update 19:35 uur

Het grote talent Daishawn Redan heeft vanmiddag zijn contract bij Chelsea ondertekend. Dat meldt de tiener zelf middels een foto op zijn Instagram. Eerder leek hij nog op weg naar Manchester United, maar de keuze is dus gevallen op de Londense topclub.





