Brands 'openbaart' transfersom, Lozano erg goedkoop

Wat we zeker weten, is dat vleugelspits Hirving Lozano de aankomende seizoenen in het Philips Stadion speelt voor PSV. Verder is er betrekkelijk veel onduidelijkheid over de transfer van de international van Mexico naar Eindhoven. Zo bestaat er in de media totaal geen consensus over de transfersom die PSV overlegt.



Het Mexicaanse medium Medio Tiempo rept van een transfersom van 24 miljoen euro, maar dat lijkt wel heel erg veel geld. Andere bronnen hebben het weer over vijftien miljoen euro en een mooi doorverkooppercentage. Ook zijn er media die nog steeds geloven dat Manchester City achter de schermen aan de touwtjes trekt ...



Technisch manager Marcel Brands van PSV wil daar niets van weten. Hij vertelt in gesprek met de NOS dat PSV tussen de vijf en de tien miljoen euro betaalt voor Lozano. Dat lijkt dan juist wel weer erg weinig, omdat we nog niet zo heel lang geleden konden lezen dat Pachuca CF meer dan twintig miljoen euro zou verlangen voor zijn sterspeler. Op de diverse social media gelooft men dan ook weinig van de onthulling van Brands.