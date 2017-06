Jurgen Mattheij heeft besloten om zijn loyaliteit uit te spreken door te verlengen bij Excelsior. FC Utrecht, PEC Zwolle en buitenlandse clubs toonden interesse, maar contractverlenging is zijn uiteindelijke voorkeur.



"Ik heb er lang over nagedacht", vertelt de 24-jarige centrale verdediger op de clubwebsite. "Ik ben vanaf het eerste moment eerlijk geweest tegenover Ferry de Haan (algemeen directeur, red.). Het is niet dat ik lastig ben, maar ik wilde niet te snel beslissen."



De Kralingers gunden hem deze ruimte. "Ik heb veel respect voor de club dat ze geduld hebben gehad met mij. Ik wilde kijken wat er om mij heen gebeurde. Er was best veel interesse, vanuit Nederland en het buitenland." Toch koos hij dus voor een nieuw contract bij Excelsior.