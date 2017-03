TRANSFERUURTJE: Sneijder, Strootman, Moreno, Guardado en James

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

De resultaten in Eindhoven bij PSV zijn momenteel toch zo slecht nog niet. Desondanks staat het team van coach Phillip Cocu ver achter op koploper Feyenoord en is de titel toch buiten zicht geraakt. Het Eindhovens Dagblad schrijft op zaterdagmorgen dat er liefst elf spelers zijn die PSV hoogstwaarschijnlijk de rug toekeren. De krant begint: "Jeroen Zoet (26) heeft twee jaar geleden zijn contract verlengd met de intentie om na dit seizoen mogelijk van club te veranderen. Gezien de gestage ontwikkeling van de goalie is het logisch dat die gaat volgen." Het medium noemt vervolgens drie verdedigers: "Jetro Willems (22) lijkt een vertrekker te worden, al stelde hij zich vorig jaar op de transfermarkt zeer kritisch op. En als Héctor Moreno (29) nog een stap naar bijvoorbeeld de Premier League zou willen zetten, lijkt dit het moment. Ook wat betreft Santiago Arias (25) lijkt dit het moment om hem nog voor een interessante vergoeding te verkopen."





Het ED gaat verder: "Siem de Jong (28) vertrekt aan het eind van het seizoen weer naar Newcastle United, Andrés Guardado (30) zal zeer waarschijnlijk vertrekken, Marco van Ginkel (24) gaat in principe terug naar Chelsea en ook Davy Pröpper (25) aast op een transfer. Daarnaast gaan Adam Maher, Marcel Ritzmaier en Rai Vloet weg."



Buitenland:

Qua budget kan het Duitse Bayern München zich natuurlijk wel meten met alle ploegen in de Europese top. Der Rekordmeister krijgt binnenkort in ieder geval te maken met het feit dat Xabi Alonso zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt en vervolgens moet er natuurlijk een vervanger naar München komen. Naar verluidt is Bayern bezig met een sensationele deal. Het medium Marca weet namelijk te melden dat manager Carlo Ancelotti reeds contact heeft opgenomen met middenvelder James Rodriguez. De Colombiaan komt niet heel veel aan spelen toe in het Estadio Santiago Bernabéu onder coach Zinedine Zidane en hij wordt al ongeveer een jaar lang in verband gebracht met allerlei clubs. Het zou de ploeg uit Beieren echter menens zijn, zeker door het gat dat Xabi achterlaat.



Manchester United beschikt natuurlijk over een goede selectie, maar het middenveld van de Red Devils is wel voor verbetering vatbaar. Topaankoop Paul Pogba mist eigenlijk een goede partner, zeker omdat Michael Carrick aardig op leeftijd is. De Italiaanse en Engelse media melden op zaterdag nog maar eens: Kevin Strootman lijkt op weg naar de Premier League. Men weet namelijk te vertellen dat de gesprekken tussen de vertegenwoordigers van de oud-PSV'er en directeur Ed Woodward van de Engelsen zich in een vergevorderd stadium bevinden. Naar verluidt heeft AS Roma een prijskaartje van veertig miljoen euro om de nek van Strootman gehangen, maar die transfersom is geen probleem voor de ploeg van coach José Mourinho.





De tijd van middenvelder Wesley Sneijder bij het Turkse Galatasaray loopt wel zo'n beetje op zijn einde. De kleine spelmaker kan niet zo goed overweg met de nieuwe oefenmeester van de Turken, Igor Tudor. Nu zou hij te verstaan hebben gekregen dat hij mag vertrekken en ook weten we wat hij precies moet kosten. De clubleiding van Galatasaray heeft volgens de Turkse media inmiddels contact opgenomen met Guido Albers, de zaakwaarnemer van de Oranje-kandidaat. De boodschap van de Turken: als er een club is die 4,5 miljoen euro op tafel legt, dan mag Sneijder vertrekken. Daarbij komt natuurlijk wel om de hoek kijken dat de Nederlander nog pittig wat wil verdienen, maar an sich is hij dus best goedkoop.