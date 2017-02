Van Ginkel heeft boodschap voor Feyenoord-fans

PSV heeft inmiddels best een goede serie neergezet, maar ook Feyenoord blijft winnen en daarom komen de Eindhovenaren niet dichterbij. In het aankomende weekend nemen deze beide club het tegen elkaar op en middenvelder Marco van Ginkel hoopt dat de fans van Feyenoord er een 'lekker vijandige sfeer' van maken.



Hij zegt in gesprek met De Telegraaf: "Je weet dat het een heksenketel gaat zijn, maar ik vind het wel prima als er een beetje haat en nijd is. En natuurlijk móéten we winnen, maar ik vind die druk juist lekker. Dat is gewoon top." Van Ginkel gaat verder: "Dit wordt een heel belangrijke pot, omdat ze zo ver voorstaan. Het gaat er al weken over. We wisten dat we tot deze wedstrijd alles moesten winnen en nu moeten we het gewoon laten zien."



PSV lijkt in ieder geval van zijn penaltyprobleem af te zijn. Van Ginkel knalde er tegen NEC eentje in. "Ik had het vertrouwen dat ik ’m erin zou schieten. Ik zat er in de bus toevallig al even aan te denken. Ik had het gevoel dat er deze wedstrijd eentje kon komen. Je kiest gewoon een hoek en moet niet twijfelen. Als je dan met overtuiging schiet, dan moet die bal erin gaan. De volgende ga ik ook wel nemen. Ik hoop dat hiermee het issue van de penalty’s gesloten kan worden."