Hyballa geeft toe: "Als we degraderen, heb ik geen contract meer"

Het contract van Peter Hyballa wordt automatisch verlengd als NEC in de eredivisie blijft. De verbintenis van de Duitse coach loopt deze zomer af, maar de Nijmeegse club beschikt over een eenzijdige optie om de samenwerking met één jaar te continueren. Of dat ook gebeurt, is nog niet duidelijk. Dat meldt De Gelderlander.



"Als we degraderen dan heb ik geen contract meer", bekende Hyballa vrijdag tijdens het persmoment. "We zouden de samenwerking eigenlijk in januari evalueren, maar dat kwam er niet van omdat we nu veel te doen hebben. Ik ben ook niet met mijn contract bezig. We moeten eerst punten pakken."



Hyballa is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van NEC. Hij is de opvolger van Ernest Faber.