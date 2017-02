'Heracles en AZ tonen serieuze interesse in Jupiler League-smaakmaker'

Na dit seizoen vertrekt Dario van den Buijs bij FC Eindhoven. In de Jupiler League blinkt hij uit, en dus vindt de Belg het tijd voor de volgende stap. Kandidaten zijn AZ en Heracles Almelo.



Een sterke ontwikkeling, nadat hij bij Club Brugge nog was weggestuurd ruim anderhalf jaar geleden. "Het is er zo al moeilijk als jeugdspeler. Toen ik in de krant moest lezen dat ik weg mocht, stond mijn besluit vast. Ik heb gepraat met STVV, KV Kortrijk speelde op de achtergrond. Maar iedereen – mijn vader, mijn zaakwaarnemer Gunter Thiebaut, Davy De fauw, Ruud Vormer – zei me dat Nederland me zou liggen. FC Eindhoven wist alles van me", zegt hij in Fan!.



Heracles deed in januari al een poging om Van den Buijs binnen te halen, en AZ volgt hem ook. In België werden KV Mechelen en Zulte Waregem al genoemd. De speler is aan een ijzersterk seizoen bezig in Eindhoven.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.