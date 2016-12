Update: Zaakwaarnemer bevestigt: 'Ajax heeft interesse in man van 8 miljoen'

Ajax wordt de laatste dagen steeds nadrukkelijker in verband gebracht met de Braziliaanse buitenspeler Everton Felipe van Sporting Recife. Naar verluidt zouden de Amsterdammers reeds een bod van acht miljoen euro uitgebracht hebben en dat is een bedrag dat de werkgever van de speler in kwestie wel wil accepteren. Een huidige speler van Ajax zou voor een vertrek staan.



Dat is in ieder geval wat de Braziliaanse pers claimt te weten. Men stelt dat vleugelspits Anwar El Ghazi binnenkort verhandeld zal worden, waarna de transfer van Felipe naar Ajax zwart op wit komt te staan. El Ghazi wordt al een tijdje gelinkt aan AS Roma, maar vooralsnog leek die belangstelling niet heel concreet te zijn. De Romeinen zouden immers met een goedkopere optie bezig zijn: Charly Musonda van Chelsea.



Het is maar de vraag wat er waar is van het bovenstaande berichtje. Directeur spelerszaken Marc Overmars heeft al een paar keer aangegeven dat Ajax sowieso nog een vleugelspits aan de selectie wil toevoegen. Momenteel hebben de Amsterdammers maar de beschikking over één echte linksbuiten in de persoon van Amin Younes.



Update 15:22 uur

Eerder vandaag brachten we al het gerucht dat Ajax interesse zou hebben in de Braziliaanse aanvaller Everton Felipe, van Sport Recife. Inmiddels heeft de zaakwaarnemer van de peperdure flankspeler ook gereageerd.



"De leiding van Ajax komt volgende week bij elkaar om te bepalen of ze een bod gaan uitbrengen op de speler", zo wordt de agent van Everton Felipe geciteerd door Supereporte. Ee bedrag van acht miljoen euro (!) klinkt. "Dat zou het bedrag zijn wat ze zouden kunnen betalen, maar de contractuele afkoopsom ligt veel hoger."

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.