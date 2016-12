Mendes zet opeens streep door transfer James

Middenvelder James Rodriguez werd de voorbije weken veelvuldig in verband gebracht met een transfer richting de Premier League of Serie A. Dat is ook wel logisch te noemen, want de international van Colombia staat welhaast nooit in de basis bij zijn werkgever Real Madrid. Zaakwaarnemer Jorge Mendes is echter duidelijk over zijn cliënt.



De spelersmakelaar die verder de belangen behartigt van spelers als bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo van datzelfde Real en Anwar El Ghazi van Ajax zegt in gesprek met het medium Sky Italia: "James is een topvoetballer en hij kan overal spelen. Hij heeft niets te bewijzen. Hij heeft goed gepresteerd en nu moet hij zich herpakken om Zinédine Zidane te overtuigen." Als de interviewer in kwestie Mendes een vraag voorlegt over Juventus, antwoordt de zaakwaarnemer: "Over andere clubs praat ik niet."



James meldde zich onlangs nog op het Britse consulaat in zijn vaderland Colombia en vervolgens draaiden de diverse transferbulletins overuren. Het lijkt er echter op dat de spelmaker wil strijden voor zijn plek in het Bernabéu.