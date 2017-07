Fans Feyenoord en Fener reageren op Van Persie-transfer

Het begint er meer en meer op te lijken dat spits Robin van Persie binnenkort daadwerkelijk voor Feyenoord gaat spelen in de Rotterdamse Kuip. De speler zelf is er wel uit met de regerend landskampioen van de Eredivisie en dient nu nog een akkoord met Fenerbahçe te bereiken. Intussen wordt er druk gereageerd op het laatste nieuws.



De fans van Feyenoord zijn in het algemeen heel erg blij dat Van Persie hoogstwaarschijnlijk terugkeert bij zijn oude liefde. De supporters van Fenerbahçe zijn op hun beurt behoorlijk verdeeld: de een is blij dat de Oranje-topscorer aller tijden vermoedelijk voor een vertrek kiest, waar de ander bang is dat hij opeens gaat presteren bij Feyenoord. Eén fan (de tweede tweet hieronder) denkt zelfs dat Van Persie er in het aankomende seizoen 30 maakt in de Nederlandse competitie.





Fuck off @Persie_Official to feyenoord — hasan (@tailwind07) July 29, 2017

RVP seneye Feyenoord'ta asgari 30 goal atar. — 💨💨💨💨® (@ibneAAG) July 29, 2017

Van Persie weer naar @Feyenoord. Dat gaat mooie scenes opleveren. Pierre van Hooijdonk assistent-trainer en adviseur? — Douwe de Vries (@DouwedeVries96) July 29, 2017

Blijkbaar willen Feyenoord, Van Persie én Fenerbahçe (onder bepaalde condities) deze transfer best tot stand laten komen. Mooi. pic.twitter.com/kznOfOHyw2 — FC ROTTERDAM (@fcrotterdam) July 29, 2017