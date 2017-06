'Klaassen moet werken aan fysiek na Everton-transfer'

Binnen enkele dagen hangt er waarschijnlijk witte rook boven de Johan Cruijff ArenA: dan weten we zeker dat Ajax Davy Klaassen verkoopt aan Everton voor ongeveer dertig miljoen euro. Sander Westerveld speelde een tijdje geleden in de Premier League en weet dat de middenvelder van Ajax aan zichzelf zal moeten werken om mee te kunnen.



De oud-doelman vertelt aan het Algemeen Dagblad: "Het gaat om de balans tussen fysieke kracht en voetbalintelligentie. Het is natuurlijk allang niet meer alleen beuken in Engeland. En in dat profiel past Klaassen natuurlijk perfect. Dat heeft hij de laatste jaren als absolute leider van Ajax wel bewezen. Alleen nu komt het er op aan of hij die extra stap gaat zetten. De wedstrijden zijn daar zoveel intenser en frequenter. Maar daar heeft hij wel de mentaliteit voor. Bovendien: eigenlijk is dat het makkelijkste van zo'n enorme stap. Kijk, als je het tactisch of technisch niet redt, dan houdt het gewoon op. Je lichaam sterker maken is een mentale kwestie. Dat moet je op kunnen brengen."



Westerveld denkt echter zeker te weten dat Klaassen het wel gaat redden. "Koeman weet precies wat hij in huis haalt en zal Klaassen niet zomaar afvallen. Hij krijgt echt de tijd om zich aan te passen. Dat moet je in andere competities nog maar afwachten. En die aanpassingstijd zal hij ook echt wel nodig hebben hoor."