'Zoet kan bijzonder mooie transfer maken'

Het is op dit moment nog behoorlijk rustig in Eindhoven bij PSV. Toch is de algemene verwachting dat coach Phillip Cocu behoorlijk door gaat selecteren wat betreft zijn personeel. Doelman Jeroen Zoet is een van de voetballers die zouden kunnen vertrekken, en mogelijk speelt hij na de zomer in de Serie A.



Er is momenteel wat onduidelijkheid rond de status van de Spaanse routinier José Manuel Reina. In het afgelopen seizoen was de oud-keeper van Liverpool de eerste man onder de lat in Napels, maar het is niet zeker of de Italiaanse topclub wel met hem door wil. Newcastle United zou in ieder geval hopen op een dealtje met de werkgever van onder meer Dries Mertens en Arek Milik.



Gaat Reina weg bij Napoli, dan komt Zoet in beeld, aldus de krant Il Mattino. Zelfs als de Spanjaard in de Serie A blijft spelen zou de keeper van PSV de overstap kunnen maken, maar dan is een transfer opeens minder interessant voor hem, omdat hij tweede keeper wordt. Het is onbekend wat Napoli wenst te betalen voor Zoet.