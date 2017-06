'Sneijder probeert Ajax-transfer te voorkomen'

Middenvelder Wesley Sneijder wordt de laatste tijd zelf heel erg vaak in verband gebracht met een transfer, maar nu denken de Turkse media toch weer dat hij bij Galatasaray wil blijven. En naar verluidt is de spelmaker zelfs voor een uitgaande transfer gaan liggen bij de Turken: Nigel de Jong mag van hem niet naar Ajax.



De nieuwe Kroatische oefenmeester van Galatasaray heet Igor Tudor en deze trainer heeft De Jong niet nodig, zo heeft hij al laten weten. Sneijder schaart de mannetjesputter, in het verleden van Manchester City en AC Milan, echter onder zijn goede vrienden en wil dat hij in Istanbul blijft wonen. Bovendien vindt de recordinternational van het Nederlands elftal dat De Jong belangrijk is voor Cim Bom met zijn strijdlust en ervaring.



Er is overigens nog geen officieel bod uitgebracht voor de diensten van De Jong, zo schrijft het medium Gamaspor. Zo heel verwonderlijk is dat niet, óók niet als Ajax hem wel wil hebben, omdat de Amsterdammers op zoek zijn naar een nieuwe oefenmeester. Heeft de nummer twee van de Eredivisie een opvolger gevonden voor Peter Bosz, dan kan er mogelijk weer geschakeld worden op de transfermarkt.