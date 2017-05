'Ook Ajax-trainer Bosz kan transfer maken'

De supporters van Ajax waren aan het begin van dit seizoen misschien ietwat sceptisch over trainer Peter Bosz. Dat gevoel is inmiddels toch wel verdwenen, want de oefenmeester heeft zijn team in de afgelopen maanden goed laten voetballen, met resultaat. Mogelijk kan Bosz in de zomer al een transfer maken.



Het medium BILD schrijft namelijk dat Bayer Leverkusen de hoofdtrainer van Ajax wel aan zich wil binden. De Bundesliga-club zou een verlanglijstje samengesteld hebben met daarop de naam van de Ajax-oefenmeester. Ook de Nederlandse oud-international Frank de Boer staat op de shortlist, maar wel wat lager dan Bosz, van wie sportief directeur Rudi Völler erg onder de indruk is.



Andere namen op de shortlist zijn die van Thomas Tuchel (Borussia Dortmund) en David Wagner (Huddersfield Town). Die eerste wordt heel erg hoog aangeschreven in Duitsland, maar wist toch niet bepaald goede resultaten te behalen met zijn club. Wagner is met het bescheiden Huddersfield nog altijd in de race voor een ticket voor de Premier League: een ontzettend knappe prestatie.