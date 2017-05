SCHANDALIG spandoek in Rotterdam over overleden Cruijff, Keizer

De belangen zijn natuurlijk enorm, vanmiddag in Rotterdam. En dat doet wat met de mensen. Sommigen lijken er wel erg gek van te gaan doen en denken, zo getuigt dit onderstaande spandoek.



Hierop staat achter de namen van de beiden in het afgelopen jaar overleden Johan Cruijff en Piet Keizer een 'vinkje'. Daaronder nog de naam van Sjaak Swart, die logischerwijs nog leeft en dus nog geen 'vinkje' krijgt.. Schandalig spandoek!





Respect is ver te vinden in Rotterdam! #AJAgae #AJAX #Triest #EXCfey pic.twitter.com/2BZj0sagzR

Dat oliedomme spandoek bij Feyenoord is qua niveau net zo debiel als de Vermeerpop eerder in de Arena. Hoe denk je dat dit een goed idee is?