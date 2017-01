'AZ meldt zich bij FC Utrecht voor transfer'

Ook in Alkmaar staat er nog wel het een en ander te gebeuren met betrekking tot inkomende en uitgaande transfers. Zo heeft verdediger Matthias Johanson aangegeven dat hij klaar is voor een stap hogerop en wil hij zijn aflopende contract niet verlengen. AZ heeft zich nu gemeld bij FC Utrecht, maar kijkt ook naar het buitenland.



Het medium De Telegraaf weet dat vleugelverdediger Giovanni Troupée van FC Utrecht de eerste optie in het AFAS Stadion is of was. In een eerder stadium meldde AZ zich al bij de Galgenwaard, maar toen kregen de Alkmaarders nul op het rekest van de Domstedelingen. Mogelijk kiest AZ er nu voor om door te schakelen naar optie numero twee.



Trainer John van den Brom zou namelijk ook wel aan de slag willen gaan met de 23-jarige Noorse back Johan Svensson van BK Rosenborg. De desbetreffende voetballer is basisspeler bij de Noorse topclub en heeft ook al zes wedstrijden gespeeld voor het nationale team van Noorwegen. Wat in ieder geval vooropstaat, is dat AZ snel zal moeten zijn. De transfermarkt sluit immers binnen twee dagen.