PSV-goalie ambieert transfer naar Schotland

Jamie Watt mag dan al vanaf zijn tweede verjaardag in Nederland wonen, diep van binnen voelt de doelman zich nog altijd Schots. De goalie van PSV gaf in gesprek met The Sun ook aan in de toekomst graag dichter bij huis te willen spelen en ambieert dus een transfer naar bijvoorbeeld Schotland.



"Ik ben geboren in Dundee, maar ik woonde in de eerste anderhalf jaar van mijn leven in Cupar. Mijn moeder is Nederlands en zij wilde graag terugkeren, dus ik kan me niet veel herinneren van mijn vroege leven in Schotland. We hebben nog steeds familie in Aberdeen en zodra ik kan, ga ik daar graag heen. Het is nog altijd mijn thuis", vertelde Watt.



"Ik voel me gelukkig om zowel Nederlands als Schots te zijn en ik zou het zeker leuk vinden om daar in Schotland te spelen als de juiste kans zich voordient. Mijn contract bij PSV loopt nog tot de zomer door, dus ik staan open voor alles waar mijn volgende stap me naartoe brengt. Maar ik zou erg graag in Schotland willen spelen", aldus Watt, die ook ooit hoopt op het nationale elftal van Schotland.