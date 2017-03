Nederlandse voetbalclubs moeten gigantische bedragen aan de belastingdienst afdragen op doorverkoopbonussen van spelers. Als het aan KNVB-directeur Gijs de Jong ligt wordt deze regeling snel afgeschaft door de politiek.



"Die belasting was bedoeld als een bankiersboete, met als bij-effect dat clubs deze ook moeten betalen over de bedragen die spelers verdienen als ze worden doorverkocht", vertelt de bestuurder aan Voetbal International. "Veel voetballers hebben zo’n percentage in hun contract, omdat we hier niet de salarissen van buitenlandse clubs kunnen bieden."



"De extra belastingen na een transfer kosten Ajax, Feyenoord en PSV miljoenen. Het opleiden van voetballers is een van onze kwaliteiten. Als daar dan een straf op komt te staan, vind ik dat politici hun doel voorbijschieten. In veel landen om ons heen wordt juist een uitzondering gemaakt voor de sport", aldus De Jong.