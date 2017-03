Heerenveen greep mis: "Wist dat hij geen interesse had"

De scouts van sc Heerenveen kijken graag rond op de Scandinavische velden, waarbij Zweden een populair land is. Spelers als Sam Larsson en Simon Thern werden de afgelopen jaren binnengehaald, maar niet alle pogingen zijn succesvol.



In 2015 probeerde sc Heerenveen om Viktor Claesson op te halen bij IF Elfsborg. "Heerenveen wilde Viktor Claesson erg graag en ze vroegen of ik ook met hem kon praten", vertelt Thern aan Boras Tidning. "Ik zei dat ik een poging zou wagen, maar dat ik eigenlijk al wist wat Viktor dacht en dat was dat hij geen interesse had."



Thern kreeg gelijk en zag Claesson een transfer afwijzen. In eigen land ontwikkelde hij zich door alvorens FC Krasnodar met een miljoenenbod op de stoep stond. "Of het goed is dat hij niet geluisterd heeft? Misschien. Maar misschien had hij dan in de Premier League gespeeld."



Zelf speelt Thern de rest van dit kalenderjaar op huurbasis voor AIK Solna. Door een lange blessure en toegenomen concurrentie kwam hij te weinig aan spelen toe.