Derksen laat zich uit over transfer 'verstandige' Krul

Tim Krul verruilde op Deadline Day op het allerlaatste moment Ajax voor AZ Alkmaar. Volgens Johan Derksen heeft de huurling van Newcastle United daarmee een hele goede keuze gemaakt.



"Dat is heel verstandig. Die jongen kan er niets aan doen, het is een samenloop van omstandigheden", vertelt de oud-voetballer bij Doordekken van Voetbal Inside.



"Die jonge keeper bij Ajax (André Onana, red.) doet het naar behoren en ik kan me voorstellen dat Ajax in hem investeert. Hij wordt steeds meer waard en Krul kwam alleen langs om even fit te worden. Ik begreep het huren van Krul, maar het is nu voor alle partijen het beste dat hij naar AZ gaat", aldus Derksen.