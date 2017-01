Petro laat zich nog eens uit over transfer Kastaneer

Gervane Kastaneer gaat zijn voetballoopbaan zo goed als zeker vervolgen bij FSV Mainz. Dat meldt FOX Sports vrijdagmiddag. De Duitse club is op dit moment nog in onderhandeling met ADO Den Haag, maar de verwachting is dat het spoedig rondkomt.



"Een geweldige beloning voor hem", laat trainer Zeljko Petrovic weten. "Dit is de kans van zijn leven. In het onderlinge oefenduel in Marbella speelde hij geweldig. Gervane is een topjongen en heeft hier keihard voor gewerkt. Ik gun het hem." De 20-jarige voetballer beschikte in Den Haag nog over een contract tot de zomer.



De selectie van Petrovic begint steeds smaller te worden. "Wat kan ik doen? Het is het leven van een trainer. Wij waren ver met Bryan Verboom, die uiteindelijk voor Roda JC koos. Het is duidelijk dat wij in ieder geval nog een linksback en een spits nodig hebben."



Update 14-1: Petrovic duidelijk: transfer komt er

We hebben nog steeds geen witte rook kunnen zien boven het Kyocera Stadion inzake de transfer van Gervane Kastaneer naar Duitsland. Trainer Zeljko Petrovic is echter duidelijk: die transfer komt er. In gesprek met FOX Sports laat de oefenmeester weten dat Kastaneer momenteel in Mainz verblijft: "Hij gaat daar een contract tekenen."