Heerenveen-sterkhouder over 'Ajax-interesse': "Hoor je vanzelf"

Eén van de vele uitblinkers bij sc Heerenveen vanmiddag was de pas zeventienjarige (!) Kik Pierie. De centrale verdediger stond uitstekend zijn mannetje tegen een onzichtbare Jürgen Locadia van PSV.



De vraag is hoe lang hij nog bij Heerenveen te behouden is. Wel zijn er al speculaties over een snelle contractverlenging, als beloning voor zijn stormachtige ontwikkeling. "Ik heb nog een tweejarig contract. Zo is het op dit moment. Mocht er iets gebeuren, dan hoor je het vanzelf wel." In elk geval sluit Pierie een verlenging dus zeker niet uit, zo vertelt hij bij Omroep Friesland.



Ajax zou echter op het vinkentouw zitten. "Wat ik zei: als er nieuws is, dan horen jullie dat vanzelf wel. Dat is ook de hele voetbalwereld. Hier en daar wordt van alles geroepen. Als er iets concreets is, komt dat vanzelf op het nieuws."





