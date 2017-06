'Twente trekt besluit in: transfer van de baan'

Eredivisionist FC Twente lijkt Joël Drommel deze zomer dan toch te behouden. De clubleiding zou het eerdere standpunt ongedaan hebben gemaakt, zo meldt TC/Tubantia donderdagavond.



Drommel kwam in het seizoen 2015-2016 nog regelmatig uit voor de Tukkers (met wisselend succes), maar het afgelopen seizoen speelde hij geen enkele officiële wedstrijd voor de hoofdmacht. Daarom wilde men de twintigjarige doelman aanvankelijk op huurbasis uitzwaaien. Dat besluit is nu dus weer ingetrokken.



Volgens het regionale medium moet Drommel komend seizoen de concurrentiestrijd met Jorn Brondeel aangaan. Laatstgenoemde is overgenomen van het Belgische Lierse SK, dat hem al verhuurde aan promovendus NAC Breda. Van Nick Marsman, Sonny Stevens en Timo Plattel nam FC Twente na afloop van het seizoen zelf al afscheid.