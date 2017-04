SN Exclusief: Eindhovense interesse in spits van 28 goals ontkent

In Nederland spelen heel wat jonge talenten. In de wandelgangen circuleerde het gerucht dat FC Eindhoven interesse heeft in een Belgische aanvaller. Harm Van Veldhoven, technisch directeur bij de club, ontkent dat met klem.



Tom Lacroix speelt momenteel voor Bilzen-Waltwilder in eerste provinciale. Daar doet de bijna 24-jarige aanvaller het zeer goed. De Limburger lokte alvast de interesse van enkele ploegen. Dessel Sport heeft interesse, FC Eindhoven werd ook genoemd maar dat klopt niet. Lacroix scoorde al 28 keer in 27 wedstrijden. "De naam Tom Lacroix is bij FC Eindhoven niet via onze scoutingspersonen naar voren gebracht. Dus van eventuele interesse van onze kant is op dit moment geen sprake."



FC Eindhoven speurt wel vaker rond in België. Met Yanni De Vriendt, Dario Van den Buijss, Timothy Durwael, Sebastiaan De Wilde, Maxime Gunst, Jari Vandeputte, Fries Deschilder, Tibeau Swinnen, Tibo Vande Velde en Jinty Caenepeel spelen er al heel wat Belgen.





