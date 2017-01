'Dure' aanvaller hint naar transfer naar Ajax

Het begint er meer en meer op te lijken dat de Braziliaanse aanvaller Everton Felipe daadwerkelijk naar de Eredivisie-topclub Ajax zal transfereren. Naar verluidt hebben de Amsterdammers zo'n acht miljoen euro over voor de speler in kwestie en de voorhoedespeler en zijn manager hinten wel heel erg naar een overstap naar de Nederlandse competitie.



Allereerst is Everton het account van Ajax en een fanaccount van de Amsterdamse Eredivisie-topclub gaan volgen op het sociale medium Instagram. Dat is een kleine hint, maar an sich zou je daartegenin kunnen brengen dat de Braziliaan eveneens het account van Real Madrid volgt.



De zaakwaarnemer van de aanvaller heeft nu echter in de Braziliaanse media gezegd dat hij volgende week het vliegtuig richting Schiphol pakt voor de volgende fase van de onderhandelingen. Het lijkt er dus sterk op dat Ajax echt spijkers met koppen wil slaan wat betreft de transfer van Everton Felipe. Daarbij dienen we natuurlijk altijd een slag om de arm te houden, want onderhandelingen omtrent Zuid-Amerikaanse spelers kunnen gek lopen, dat zagen we bijvoorbeeld bij de overgang van Gáston Pereiro naar PSV, die uitliep op een soort soap.