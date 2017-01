NEC-leiding rekent niet meer op transfer van tweetal

Eredivisie-club NEC verwacht niet dat Joshua Smits en Stefan Mauk deze maand nog een transfer maken. Volgens technisch manager Edwin de Kruijff is een afscheid van het tweetal momenteel geen thema.



Doelman Smits was in het kampioensjaar in de Jupiler League nog de nummer één, maar is na een vervelende blessure buiten beeld geraakt. Een overgang naar VVV-Venlo is inmiddels afgeketst en de komst van Zlatan Almerovic is na een proefperiode geen optie meer. Sindsdien is het stil rond de 24-jarige sluitpost.



Mauk is op zijn beurt gelinkt aan clubs uit Italië, Denemarken en Noorwegen, maar de 21-jarige middenvelder uit Australië heeft geen concrete interesse opgeleverd. NEC verwacht hem daarom evenals Smits aan boord te houden. Toch wil de technisch manager geen deuren sluiten.



De Kruijff in gesprek met De Gelderlander: "Mocht er een club zich melden die een speler heel graag wil hebben en het is voor ons ook financieel interessant, overwegen we dat natuurlijk. Maar het ligt er ook aan wanneer die club zich meldt."