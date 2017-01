Scherpe Immers merkt op: 'Daardoor toch een Haags tintje aan mijn transfer!'

Nadat bekend werd dat Lex Immers' contract werd ontbonden bij Club Brugge, begonnen de fans van ADO Den Haag al weer te fantaseren over een reünie. Die kwam er echter niet, want de aanvallende middenvelder tekende dezelfde dag nog bij Club Brugge.



De middenvelder is echter toch echt afkomstig uit Den Haag en geldt als een rasechte Hagenees. Hij is dan ook een grote fan van ADO, waar hij jarenlang speelde. Zo heeft hij zelfs het clublogo op zijn rug laten tatoeëren.



Immers was dan ook erg blij toen hij vaststelde dat de supporters van zijn oude liefde en nieuwe werkgever een erg goede band hebben: "Toch een beetje een Haags tintje aan mijn transfer", tweette hij.



Immers is verder erg gemotiveerd om op Jan Breydel aan de slag te gaan. "Heel erg blij met mijn nieuwe club. Heb super veel zin om weer te strijden voor de prijzen ! En bedankt voor het vertrouwen, Club", klonk het.





Toch een beetje een Haags tintje aan mijn transfer ⚽ Ado Den Haag/Club Brugge. #friendship — Lex Immers (@ImmersLex) 7 januari 2017

Me indruk van @ClubBrugge was altijd heel groot. En die is nu waar gemaakt na een super ontvangst van iedereen. Bedankt ! #MissionSotogrande — Lex Immers (@ImmersLex) 7 januari 2017