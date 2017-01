PSG-talent overbodig bij PEC: "Daar is wat interesse"

De tweede seizoenshelft is weer begonnen voor de Eredivisie-clubs en dat is traditiegetrouw een moment om belangrijke beslissingen te nemen. Zo mag de van Paris Saint-Germain gehuurde Gustavo Hebling uitkijken naar een andere club.



Hebling (20) verblijft momenteel in zijn geboorteland Brazilië. "Daar is wat interesse. Wij geven hem de ruimte om te praten", legt technisch directeur Gerard Nijkamp weten aan Voetbal International. "Bij PEC is het er nog niet uitgekomen. Gustavo, PSG én PEC vinden dat hij op deze leeftijd minuten moet maken."



De Braziliaan mag deze week proberen een nieuwe club te vinden. Uiteraard komt het 'gewoon' tot een hereniging als deze zoektocht niets oplevert. "En dan krijgt hij net als iedereen een eerlijke kans op speelminuten", zo looft de directeur van PEC Zwolle. Youness Mokhtar mist het trainingskamp door zijn revalidatie.