Spreekkoren Ajax-supporters over eigen speler

Keeper Kostas Lamprou is duidelijk niet de favoriete speler van de fans van Ajax. De Griek is derde doelman in Amsterdam, maar krijgt een kans van oefenmeester Marcel Keizer in het KNVB-bekerduel tegen De Dijk. De ervaren doelverdediger is echter het doelwit van spreekkoren van de Ajax-supporters.



Lamprou speelde in het verleden voor Feyenoord en liet na die periode meermaals weten over een Rotterdams hart te beschikken. Dat wordt hem aangerekend door de achterban van Ajax.





Walgelijk. Staat gewoon onder contact. Moet hen ook niet. Maar dit kan niet — Remco (@PalmRemco) October 25, 2017