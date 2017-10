'Onbegrijpelijk dat Advocaat hém niet selecteert'

Bondscoach Dick Advocaat heeft op woensdagmiddag zijn voorselectie voor de aankomende interlands van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Spelers als Jürgen Locadia, Bast Dost en Vincent Janssen zijn weer opgeroepen, maar Klaas-Jan Huntelaar van Ajax niet. En dat is tegen het zere been van een hoop supporters.



Voor de afgelopen kwalificatieduels van Oranje tegen Wit-Rusland en Zweden behoorde The Hunter nog wel tot de voorselectie, maar toen viel hij wel af ten faveure van de bovengenoemde voetballers. Nu krijgt hij dus sowieso geen belletje van Advocaat.





They left out likes of RVP & Klass Jan Huntelaar 😐😐 https://t.co/5EEyyWanYX — I, Uncle Stone (@Uncl3_Ston3) October 25, 2017

en geen huntelaar selecteren wordt helemaal niks meer — Sander (@sanderFR010) October 25, 2017

Haps? Frenkie de Jong? Huntelaar? — Feyenoord (@FRFeyenoord12) October 25, 2017

Haps, Van Dijk, Huntelaar, Pieters? — Peter (@PeterCFRM) October 25, 2017