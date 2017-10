'Overmars blijkt het toch nog niet zo slecht te hebben gezien'

Marc Overmars lag de afgelopen maanden regelmatig onder vuur vanwege zijn aankoopbeleid bij Ajax. Zo haalde hij in januari David Neres voor een groot bedrag naar Amsterdam, maar de Braziliaan werd al snel als miskoop bestempeld. De afgelopen weken heeft hij alsnog bewezen wél van waarde te zijn.



"Natuurlijk is er nog steeds ruimte voor verbetering bij de twintigjarige Brazilaan. Neres is nog altijd te veel een momentenvoetballer die bovendien in verdedigend opzicht bezig is te ontdekken hoe hij druk moet zetten", schrijft Voetbal International.



"Maar tegelijkertijd is nu al te zien dat zijn dribbel almaar beter wordt en hij het verschil begint te maken voor Ajax. Technisch directeur Marc Overmars en de scouting van de club blijken het achteraf toch nog niet zo slecht te hebben gezien."