Regerend landskampioen Feyenoord ging zondagmiddag in de eigen Kuip met 1-4 onderuit tegen aartsrivaal Ajax en heeft daardoor al een achterstand van liefst acht punten op koploper PSV. Toch lijkt het in Rotterdam nog relatief rustig. Ronald Waterreus snapt er niets van.



"Zelfs de altijd kritische Willem van Hanegem denkt dat de puzzel wel een keer goed gaat vallen. Ja, als je lang genoeg wacht, valt elke puzzel wel een keer goed. Het is oktober en de kampioen staat acht punten achter. Acht! Zelden vertoond. Volgens mij zou de club dan in brand moeten staan", schrijft hij in zijn column in Voetbal International.



"Begrijp me goed, ik ga hier niet roepen om de scalp van Giovanni van Bronckhorst. Maar opvallend is wel dat de titelverdediger niet zoals Ajax en PSV langs de meetlat van een kampioen wordt gelegd. Als Marcel Keizer vijf topduels verliest, staat hij op straat. Toen PSV het seizoen slecht begon, werd al geroepen om het hoofd van Phillip Cocu."